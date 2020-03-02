РИАМО - 2 мар. На территории Московской области до вечера 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать до 22:00 3 марта в Подмосковье. Кроме того, в столице и Московской области до 12:00 3 марта действует «желтый» уровень из-за сильного ветра.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей.

В понедельник в Московском регионе облачно, ожидается небольшой дождь, температура будет в пределах плюс 4 – плюс 6 градусов. Ветер будет дуть южной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

В ночь и утром 3 марта в регионе пройдут небольшие осадки, местами гололедица. Южный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов.