РИАМО - 2 мар. Квартплату россиянам могут пересчитать из-за аномальной теплой погоды этой зимой, это касается жителей регионов, которые оплачивают отопление не по счетчикам, а по нормативам, сообщает газета «Известия».

Этот вопрос и раньше поднимался депутатами Госдумы. Они считают, что россияне переплатили за услуги ЖКХ этой зимой, так как из-за теплой погоды энергетики затратили намного меньше средств на отопление.

«Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение», – сказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратился в Минстрой с просьбой не проводить индексирование тарифов ЖКХ летом из-за этой ситуации. Он отметил, что жители платили за отопление в плюсовую температуру столько же, сколько и при минус 15.

По мнению экспертов, ситуации с переплатой можно избежать, если поставить во всех домах счетчики, тогда можно будет сэкономить от 500 тысяч рублей до 1 миллиона жителям одного дома за год.

В регионах уже запустился процесс отправки заявлений на пересмотр платы за отопление. Например, в Москве размер сэкономленных средств в некоторые месяцы возможно составит 200 рублей. В связи с теплыми погодными условиями в столице было потрачено на 20% меньше тепла и газа.

В комплексе городского хозяйства Москвы пока не уточнили, когда именно тарифы будут пересмотрены в городе. Размер компенсации будет зависеть от цен на услуги в каждом субъекте. Однако отмечается, что скорее всего жители России получат только скидки на услуги ЖКХ, а не выплату средств.

Россияне в этом сезоне уже заплатили меньше положенного, а на перерасчет стоимости услуг понадобится дополнительное время и средства из бюджета.