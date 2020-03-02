РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Спортсмен из подмосковных Люберец Владислав Комаров одержал победу на первенстве России по боксу, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили с 22 февраля по 1 марта в Краснодаре.

«Воспитанник комплексной спортивной школы олимпийского резерва Владислав Комаров занял первое место на первенстве России по боксу в весовой категории до 91 килограмма. Он выиграл в финальной схватке у соперника из Дагестана», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в турнире приняли участие 270 боксеров.

«Поздравляю Владислава и его тренера Виктора Понаморева с заслуженной наградой. Округ гордится вами!» - отметил Ружицкий.