РИАМО - 2 мар. В начале этого года число кредитных карт, выданных российскими банками, уменьшилось на 20%, снижение произошло впервые за пять лет, сообщает РБК.

В денежном выражении по картам стали выдавать кредитов на 22,8 миллиарда рублей меньше, то есть снижение составило 22,7%.

«На этом сегменте сказываются регуляторные новации Центробанка, который борется с нездоровым ростом потребительского кредитования», - говорится в сообщении.

Также аналитики отмечают, что январь - это слабый месяц для розничного кредитования потребителей в России, так как он идет после предновогоднего декабря.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, самое ощутимое снижение выдач отмечается среди карт, у которых есть большие кредитные лимиты (300 тысяч рублей и выше).

Также эксперты отмечают, что интерес потенциальных клиентов к получению кредитных карт мог снизиться из-за ухудшения условий для потребителей по кешбэку, начислению миль и различных бонусов.