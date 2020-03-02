РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 мар. Участники программы «Сириус 2020» в Королеве разработают оборудование для спутников и прототипов космических аппаратов в рамках пяти технологических конкурсов, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета с 1 по 15 марта стал площадкой для проведения космической программы «Сириус 2020», которая является финалом проекта «Дежурный по планете 2019-2020».

«Проект ориентирован на школьников 8-11 классов и включает в себя 5 технологических конкурсов по разработке оборудования для спутников и прототипов космических аппаратов, приема информации из космоса и обработки данных дистанционного зондирования Земли», – сказала Клочнева.

Церемония торжественного открытия программы «Сириус 2020» состоялась 1 марта в хоровой школе «Подлипки». В ней приняла участие ректор Технологического университета Татьяна Старцева. Она обратилась к ребятам с приветственными словами, пожелала им побед и удач в предстоящих интеллектуальных испытаниях.

Гостями «Кванториума» Технологического университета стали более 120 школьников из 34 регионов России. Юные таланты были отобраны из 2,5 тысячи участников в результате конкурсных испытаний.

В течение двух ближайших недель ребята займутся созданием прототипов малых космических аппаратов формата CubeSat-3U, оптической системы космического аппарата, двухступенчатых твердотопливных ракет, наземных станций приема данных с метеорологических спутников, а также используют данные дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий для решения экологических проблем.

Каждая разработка пройдет испытания в лабораториях и мастерских. Помогать участникам и давать рекомендации будут ведущие специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли, ученые и эксперты. Ребят также ждут много других интересных мероприятий – встреча с космонавтом, лекции и насыщенная культурно-досуговая программа.

В числе организаторов космической программы – Образовательный центр «Сириус», государственная корпорация «Роскосмос», фонд содействия инновациям, Сколковский институт науки и технологий, Кружковое движение НТИ, а также центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области.