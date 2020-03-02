В январе прошлого года дольщики пятого корпуса ЖК «Новокосино-2» получили долгожданные ключи от квартир. Этот дом застройщик обещал сдать еще в 2017-ом, но из-за финансовых трудностей заморозил строительство. Благодаря включившейся в ситуацию администрации Реутова в 2019 году долгострой был закончен. Однако сегодня жители корпуса вновь бьют тревогу: их детям негде учиться.

Есть дом - нет объектов

Год назад Кирилл Назарько получил заветные ключи от квартиры в пятом корпусе ЖК «Новокосино-2». Казалось, все проблемы остались позади, можно спокойно жить и растить детей. Но мытарства дольщиков на этом не закончились. Застройщик хоть и сдал дом, возводить необходимые социальные объекты он не спешит.

Как отмечает Назарько, в ЖК «Новокосино-2» согласно градостроительному плану должны быть построены две школы, два детских сада, станция скорой помощи, пожарное депо, детская и взрослая поликлиники.

«Все это было предусмотрено инвестиционным контрактом. Социальные объекты должны были быть сданы до 2017 года. В начале 2020 года мы имеем только один детский садик и одну школу», – резюмирует житель.

В садик по пробкам

По словам Назарько, в единственной школе, которая работает в их районе, численность учеников в классах достигает 35-40 человек. Места для детей в детских садах готовы выделять только в другом районе города. Проблема в том, что путь туда лежит либо через МКАД, либо через шоссе Энтузиастов.

«Время в пути по пробкам может легко превысить час. В данный момент, я вынужден возить ребенка в детский сад в Москву, так как это быстрей, чем возить его в Реутов», – рассказывает Назарько.

Очень сложно, по словам жителя новостройки, получить и медицинское обслуживание в поликлинике. Редко получается успеть записаться к врачу, потому что окна приема в связи с высоким спросом у пациентов быстро заканчиваются.

К сожалению, надежды на то, что застройщик выполнит свои обязательства, у жителей ЖК больше нет: в январе 2020 года Арбитражный суд Московской области признал ООО «ЭкспертСтрой», занимавшееся строительством корпусов скандального ЖК «Новокосино-2» в Реутове, банкротом. Об этом сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.

Как отмечает пресс-служба фонда, в отношении компании введено конкурсное производство. Такое решение позволит применить механизмы защиты прав дольщиков и восстановить права более 1 тыс. граждан, не дождавшихся сдачи корпуса № 16 в том же ЖК.

Вопросы на особом контроле

Вопросы строительства объектов социальной сферы в муниципалитете сегодня находятся на особом контроле главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

«В этом году мы приступаем к проектированию социальных объектов в 10А микрорайоне – новой школы на 1100 мест и детского сада, который рассчитан на 250 воспитанников. Ввод в строй запланирован на первое сентября 2022 года. Работы пройдут в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры», – говорит Каторов.

Как рассказали РИАМО в пресс-службе главы муниципалитета, замороженное по вине недобросовестных застройщиков строительство здания поликлиники в 10А микрорайоне будет возобновлено.

«В настоящий момент объект изъят в собственность муниципалитета. После окончания ремонтных работ в 2020 году здание будет передано министерству здравоохранения Московской области и оснащено медицинским оборудованием по Госпрограмме», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе главы Реутова.

В администрации также пообещали решить вопрос о размещении пожарного депо и станции скорой медицинской помощи в южной части города.

«В ближайшее время специалисты приступят к проектным работам. Также достигнута договоренность с расположенным в городе АО «ВПК «НПО машиностроения»» о проезде пожарной техники через территорию предприятия для обеспечения быстрого прибытия пожарных команд в южную часть города из северной», – подчеркнули в пресс-службе.