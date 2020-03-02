РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Пробка длиной более 2 километров образовалась на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в понедельник утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:15 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Высотная, проспект Ленина, Комсомольская и других.