РИАМО - 2 мар. На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ежедневно повышаться и в субботу достигнет плюс 10 градусов, в Международный женский день ожидается 5 градусов тепла и солнечная погода, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Особенность погоды на ближайшей неделе в Москве и Московской области будет в том, что практически каждый последующий день будет теплее предыдущего. И хотя погода будет преобладать облачная с небольшими дождями, но тем не менее эти дожди будут сопровождать приход теплого воздуха из южной Европы», - сказал Синенков.

Он отметил, что в понедельник в Московском регионе ожидается до плюс 5 градусов, но уже к середине недели температура воздуха поднимется до плюс 7 градусов, в четверг и пятницу – до плюс 9 градусов, а в субботу столбик термометра покажет до 10 градусов тепла.

«Только в воскресенье, в праздничный день южный ветер переменит направление на северный, поэтому в столице похолодает. Дневную температуру на 8 Марта мы ожидаем около плюс 5 градусов, но при этом день обещает быть солнечным, без осадков», - добавил Синенков.

По его словам, в течение первой весенней недели атмосферное давление будет немного ниже нормы – около 742-745 миллиметров ртутного столба, но к 8 Марта давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

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