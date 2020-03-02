РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. Пожарные из подмосковных Люберец почти 40 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

В понедельник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«За минувшую неделю было 36 выездов по сигналу тревоги. Произошло четыре пожара, из них два – в Люберцах», – сказал Иванов.

Он отметил, в Люберцах два раза произошло возгорание транспортных средств.