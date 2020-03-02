РИАМО - 2 мар. В Московской области владельцы карты «Мир» с 1 марта по 30 июня смогут ездить со скидкой в 7 рублей в общественном транспорте региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Получить скидку по карте можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях и на водном транспорте региона.

«Количество оплат проезда в общественном транспорте Подмосковья различными банковскими картами постоянно увеличивается. За один только 2019 год этот показатель вырос на 131% – до 12,7 миллиона штук (по состоянию на январь 2020 года)», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

Он добавил, что уже несколько сотен тысяч пассажиров оплатили проезд с начала этого года в общественном транспорте региона картой, что в несколько раз больше, чем годом ранее.

По словам Иванова, жители региона активно оплачивают проезд как безналично, так и в одно касание, популярна оплата как национальными платежными картами, так и банковскими картами международных платежных систем.

Сбербанк совместно с оператором автоматизированной системы оплаты проезда АО «Расчетные решения» при участии областных перевозчиков общественного транспорта запустили эту акцию. Банк является эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных карт различных платежных систем.

«По данным платежной системы «Мир», Московская область входит в тройку наиболее «безналичных» регионов России. В совокупности в Московском регионе совершается треть от всех операций по картам «Мир», примерно каждая пятая карта «Мир» выпущена для жителя Москвы или Подмосковья», – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Она отметила, что семь из десяти оплат банковскими картами в России производится с помощью бесконтактной технологии. Подмосковье также занимает здесь одну из лидирующих позиций.

При оплате проезда на выданном чеке будет отображаться полная стоимость услуги, скидка в размере 7 рублей будет произведена при фактическом списании средств с банковского счета.