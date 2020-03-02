РИАМО - 2 мар. Около 500 человек получат работу в коммерческих учреждениях на территории нового квартала «LIFE-Ботанический сад-2» в Северо-Восточном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Новые рабочие места появятся за счет создания в жилом квартале коммерческих помещений площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В январе этого года застройщик ГК «Пионер» закончил строительство первой очереди жилого квартала «LIFE-Ботанический сад-2», состоящей из корпусов К4, К5 и К6.

На первых этажах введенных домов разместятся магазины, экспресс-кафе и детский досуговый центр. В рамках второго этапа застройщик реализует еще три жилых корпуса, в которых появятся супермаркет, кофейня, салон красоты, центр стоматологии, магазин канцтоваров, экоцентр с коворкингом и библиотекой.

Общая площадь комплекса составит 178 тысяч квадратных метров, включая уже введенные дома. Жителями комплекса станут около 3,8 тысячи человек.