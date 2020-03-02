РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проинспектировал ход работ по ремонту подъездов на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи и узнал мнение жильцов, нареканий не выявлено, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным осмотрел ход ремонта подъездов в доме №4А по улице Юбилейная и пообщался с жильцами. Начальник отдела ЖКХ управляющей компании «Жилкомсоюз» Руслан Глейзер рассказал, что работы проводятся в рамках программы губернатора «Мой подъезд». В текущем году УК планирует завершить работы в 31 подъезде.

«Мы прошлись по этажам, пообщались с жильцами. Горожане довольны не только быстротой и качеством, но и тем, что в ходе работ применяются специальные быстросохнущие краски. В подъезде нет запаха. Из 14 этажей многоквартирного дома строители сделали уже семь, на восьмом идет окраска стен, потолков, замена светильников», – сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с муниципальными депутатами и старшими по домам он планирует посетить все ремонтируемые подъезды Балашихи.

«Это нормальная практика, которая позволяет вовремя выявить недостатки и не допустить сбоев в реализации губернаторской программы», – подчеркнул Ефимов.

В 2019 году в Балашихе по губернаторской программе был отремонтирован 641 подъезд в 98 домах. В текущем году запланированы работы в 357 подъездах.

Программа капитального ремонта домов Подмосковья является самой большой в России – в нее включено более 44 тысячи многоквартирных домов. За пять прошедших лет было отремонтировано более 11,2 тысячи домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона жителей региона. За этот период было также заменено более 9,5 тысячи лифтов.