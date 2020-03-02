РИАМО - 2 мар. В Люберцах задержали 23-летнего местного жителя, который подозревается в распространении наркотиков, из его квартиры правоохранители изъяли около 500 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник, находясь около одного из домов на улице 8 Марта, сбыл мужчине сверток с порошкообразным веществом белого цвета, после чего был задержан сотрудниками полиции», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, при проведении исследования было установлено, что изъятый порошок является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 2 граммов.

Правоохранители обыскали квартиру задержанного. В одной из комнат под диваном они обнаружили и изъяли мешок, в котором находились 124 свертка с наркотическим веществом, общая масса составила порядка 500 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.