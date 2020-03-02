РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Девушки из индустрии спорта и праздников сразились на соревнованиях «Woman Олимпиада» в Подольске, завершился турнир вечеринкой, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгения Праздничная.

В фитнес-центре «PROфитнес» Подольска 29 февраля прошла первая «Woman Олимпиада».

«В рамках мероприятия 12 девушек из индустрии спорта и праздников сразились в профессиональной схватке. Фитнес подготовил для ивента разминку Zumba и такие испытания, как планка, отжимания, упражнения на пресс и другие. Капитан команды инструкторов явно подготовилась к заданиям, но прекрасные «ивенторы» даже смогли заработать один балл из трех, а также вывести в ничью одно испытание», - сказала Праздничная.

Она отметила, что битва караоке оказалась не менее яркой частью олимпиады. Представительницы ивента своим заданием только еще больше сплотили девчонок, а в завершение вечера прошла вечеринка со специальным гостем - DJ Mykos.

«Результат был очевидным: фитнес и ивент отлично сочетаются», - заключила Праздничная.