РИАМО - 2 мар. В случае смерти домашнего питомца москвичам необходимо его кремировать, самостоятельное захоронение животного в землю запрещено, поскольку это вредит экологии и может привести к распространению опасных болезней, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Ранее в Москве начали продавать гробы для кошек из фанеры. Данное предложение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые пользователи одобрили эту инициативу, упомянув, что раньше им приходилось хоронить своих питомцев в обычных коробках и одеялах.

«Захоронение трупов животных и птиц в землю, а также сброс их в водоемы, реки, бытовые мусорные контейнеры и вывоз на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается. Незаконные захоронения биологических отходов могут привести к загрязнению окружающей среды, а также распространению заразных, в том числе особо опасных болезней животных», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что останки животных приравниваются к биологическим отходам, которые необходимо сжигать в соответствии с ветеринарными правилами. Для этого в течение суток после смерти питомца следует обратиться в ветеринарное учреждение. Список из 18 государственных центров Москвы доступен на портале открытых данных.

Для доставки умершего животного в ветеринарное учреждение можно воспользоваться услугой вызова автомобиля ветпомощи на дом. Услуги по доставке тел и их утилизации оказываются за плату. Узнать стоимость услуг можно на странице комитета ветеринарии города Москвы.

За нарушение порядка обращения с биологическими отходами в Москве предусмотрена административная ответственность. В 2019 году к ней было привлечено девять человек.