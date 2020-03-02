РИАМО - 2 мар. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Московской области включит ООО «Гранд» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального УФАС России.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБСУ СО МО «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в отношении ООО «Гранд» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - отмечается в материале.

Дом-интернат направил в ООО «Гранд» проект контракта в установленные сроки, компания уклонилась от подписания документа на поставку свежих и консервированных фруктов и овощей.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Гранд» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Управление выслушало доводы и рассмотрело доказательства, оно пришло к выводу, что сведения об ООО «Гранд» будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.