РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. В полицию подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило две тысячи обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

В понедельник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«В МУ МВД России «Люберецкое» на прошлой недели поступило две тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 26 уголовных дел, 22 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 170 ДТП, из них пять с пострадавшими.