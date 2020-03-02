РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Огнеборцам Балашихи потребовалось 11 минут на ликвидацию возгорания в квартире на улице Пролетарская, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«1 марта в 13:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Пролетарская, дом №8. В 14:00 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 6 человек.