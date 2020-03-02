РИАМО - 2 мар. В Богородском городском округе организаторы электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению и монтажу информационных пилонов нарушили порядок проведения торгов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Завод светодиодной продукции» на действия комиссии по осуществлению закупок «Центра оказания услуг органам местного самоуправления Богородского городского округа Московской области» и администрации округа», – говорится в сообщении.

Организаторы аукциона необоснованно отказали компании в допуске к участию в электронном аукционе на выполнение работ по изготовлению и монтажу уличных двухсторонних информационных пилонов со светодиодными экранами.

Управление выслушало доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучило представленные доказательства. Оно пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и администрации и признало жалобу завода обоснованной.

УФАС выдало организатором электронных торгов предписание об устранении допущенных нарушений, обязательное для исполнения.