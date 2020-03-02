РИАМО - 2 мар. В новом коммуникационном проекте на платформе «Сделано в России» могут принять участие 100 столичных компаний, им помогут получить поддержку в продвижении и привлечении целевой аудитории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для каждый из компаний создадут электронные профили в каталоге «Сделано в России». Их оптимизируют для достижения высоких позиций в интернет-поисковиках, а содержание профилей переведут на девять языков: английский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, португальский и французский.

«Для компаний разработают единый фирменный стиль, который будет использоваться во время бизнес-миссий, региональных мероприятий и презентаций. Это повысит узнаваемость их продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. А кроме того, организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках. Их отправят в торговые представительства России за рубежом», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Стать участниками программы смогут компании, зарегистрированные в Москве свыше 6 месяцев. При этом, у них не должно быть задолженностей по налогам и иным обязательным платежам больше, чем на 100 тысяч рублей. Также хотя бы 51% сотрудников предприятия должны работать на территории Москвы.

Больше шансов попасть в программу будет у компаний, которые активно занимаются экспортной деятельностью, имеют свой бренд, логотип и фирменный стиль, а также сайт с полезной информацией о деятельности и новостях предприятия, опыт участия организации в международных мероприятиях.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, Московский экспортный центр компенсирует все расходы на участие в программе для 100 компаний.

«Мы высоко оцениваем возможности, которые московские компании получат от участия в коммуникационном проекте «Сделано в России», и именно поэтому мы решили выступить его партнерами вместе с Росконгрессом, Российским экспортным центром и VEB Ventures», - сказал он.

Предпринимателей будет отбирать экспертная комиссия.

Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету экспортной готовности, подготовить пакет документов и заявку. Документы нужно отправить в Московский экспортный центр со 2 по 31 марта. Подать документы можно при личном обращении или по электронной почте: info@moscow-export.com.