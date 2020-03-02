РИАМО - 2 мар. За два года в проекте «Московское долголетие» приняли участие свыше 205 тысяч горожан старшего возраста, проект запустили в марте 2018 года по поручению столичного градоначальника, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Два года он (проект - ред.) активно развивался и сейчас объединяет более 205 тысяч москвичей старшего возраста, более 7,5 тысяч преподавателей, работающих по 30 направлениям», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последний год количество кружков и секций, доступных участникам проекта в каждом районе Москвы, увеличилось почти в два раза. Например, в Год театра открылось театральное направление, а в осенне-зимнем сезоне 2019/2020 в программу вошли спортивные игры, лыжи, коньки и встречи интеллектуальных клубов в университетах. Так, более 15 тысяч москвичей старшего возраста стали посещать лекции и семинары в 26 столичных вузах.

Кроме того, свыше 200 тысяч человек стали участниками направления «Добрый автобус», в рамках которого жители старшего возраста бесплатно ездят на экскурсии по городу.

«Важным шагом для поддержания здоровья участников «Московского долголетия» стало создание проекта по медицинской реабилитации «Тренировки долголетия». Он реализуется совместно городскими департаментом здравоохранения и департаментом труда и социальной защиты населения на базе 49 городских поликлиник», - добавляется в сообщении.

Курс длится 2,5 месяца, его можно пройти дважды в год по направлению врача. Получить направление на медицинскую реабилитацию можно на приеме у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре.