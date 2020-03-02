РИАМО - 2 мар. В подмосковном Богородском округе возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины и его трехлетней дочери во время буксировки внедорожника, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла 1 марта в деревне Марьино во время массового мероприятия с участием внедорожников. В процессе буксировки застрявшего джипа с помощью троса у автомобиля оторвало самодельно установленное зацепное устройство. Оно задело проходивших мимо мужчину и его дочь. Пострадавшие скончались на месте.

«Следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужичине и его трехлетней дочери (часть 3 статьи 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили организаторов мероприятия и очевидцев произошедшего, а также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данным СМИ, 1 марта на территории городского поселения Электроугли праздновали «Внедорожную Масленицу».