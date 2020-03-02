РИАМО - 2 мар. Родители московских школьников смогут получать push-уведомления об оценках своих детей за текущий день и о домашних заданиях на завтра, подписавшись на уведомления в мобильном приложении проекта «Московская электронная школа», которое называется «Дневник МЭШ», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении «Дневник МЭШ» они (родители - ред.) могут следить за его (ребенка - ред.) успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уведомление на телефон приходит с заголовком «Дз на завтра» или «Оценки за день». В тексте уведомления - перечень предметов, по которым есть задания, или список учебных дисциплин с оценками. В приложении также можно узнать подробности по заданному материалу или за что ребенок получил оценку.

На данный момент уведомления приходят ровно в 18:00, но скоро в приложении появится возможность установить время прихода уведомлений самостоятельно.