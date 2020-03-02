РИАМО - 2 мар. Парковка на улицах Москвы, которые входят в зону платного городского парковочного пространства, будет бесплатной 8 и 9 марта в честь Международного женского дня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог. <...> Планирующие свой культурный досуг горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В то же время плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать в обычном режиме по действующему тарифу.

Ранее еще 80 улиц в 16 районах Москвы вошли в зону платного парковочного пространства. Плату за парковку на новых участках ввели по запросу местных жителей и депутатов.

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