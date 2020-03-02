РИАМО - 2 мар. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, воздух может прогреться до плюс 6 градусов, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем от 2 до 4 градусов, в центре до 6 градусов, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 85%», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, такая погода может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей. Им следует проводить профилактические и лечебные мероприятия, рекомендованные врачом, соблюдать режим труда и отдыха.