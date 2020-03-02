РИАМО - 2 мар. С понедельника Московская железная дорога и компания-перевозчик АО «ЦППК» продлят маршруты некоторых пригородных поездов до Звенигорода и Можайска, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Так, пригородный поезд №6195 сообщением Вербилки – Голицыно проследует до Звенигорода, куда будет прибывать в 18:40, без остановки на платформе Жаворонки. Электричка №6208 до Икши, которая раньше отправлялась из Голицына, станет выходить на маршрут в 19:30 из Звенигорода», – отмечается в материале.

Двум электричкам продлят маршрут на участке Голицыно – Можайск. Пригородный поезд №6213 Икша – Голицыно будет ездить до Можайска, куда будет прибывать в 21:45. Электричка №6226 Голицыно – Дмитров станет выходить в рейс в 22:04 из Можайска.

Также пустят дополнительный поезд №6550 Голицыно – Москва-Смоленская который будет отправляться в 22:21, а прибывать в 23:23.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с расписанием пригородных поездов. Посмотреть его можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».