РИАМО - 1 мар. На общевойсковом полигоне «Алабино» в Московской области создана уникальная огненно-штурмовая полоса для тренировки профессиональных навыков и психологической устойчивости военнослужащих, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Новая полоса имеет протяженность 550 метров и включает более 40 препятствий различной сложности: каменные и деревянные стенки различных высот, канатную дорогу, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, участок проволочных заграждений, туннели, рвы различной глубины», - говорится в сообщении.

Преодоление полосы препятствий военным могут осложнить имитации пожаров, разрывов артиллерийских снарядов, огня стрелкового оружия и других звуков боя.

Первыми прошли данную полосу военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии при полевом сборе с инженерными подразделениями.

Огненно-штурмовая полоса – это один из этапов подготовки к международному конкурсу АрМИ-2020 «Безопасный маршрут».