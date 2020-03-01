РИАМО - 1 мар. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал закон, согласно которому в стране разрешено использовать нацистскую символику, если нет агитации и пропаганды, сообщает Газета.ru.

В проекте закона авторы инициативы сначала предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в стране атрибутику, которая используется в литературных произведениях, научных трудах и так далее. Но затем внесли поправку о том, чтобы не применять административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

«В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды», - говорится в сообщении.