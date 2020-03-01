РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах разыскиваются свидетели избиения пятиклассника на детской площадке, сообщил «РИАМО в Люберцах» отец пострадавшего мальчика.

Нападение произошло 24 февраля примерно в 16:30 на детской площадке напротив дома №15 по Комсомольскому проспекту.

«Дети играли и одного мальчика толкнули, он заплакал. Подчеркиваю, что его никто не бил и не обижал во время игры, он упал и заплакал. Из четвертого подъезда этого же дома выскочила его тетя и стала гоняться за ребятами. Одного схватила и стала душить, моему 11-летнему досталось больше всех - побои и сильное сотрясение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в тот же день зафиксировал в Люберецкой травматологии все травмы и написал заявление в ОВД «Ухтомский». Заявление приняли, на следующий день отец избитого мальчика общался с инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних.

«Скорее всего, эта женщина избила моего сына еще сильнее, если бы не двое мужчин, оттащивших ее. А сын у меня маленький, худенький и очень доброжелательный. Я 10 лет живу в этом районе, у меня четверо детей, старшему уже 18. Никогда такого не было, чтобы взрослый человек избивал школьника на детской площадке почти до потери сознания», - отметил мужчина.

Он попросил всех свидетелей происшествия позвонить ему по телефону: 8(916)660-93-07.