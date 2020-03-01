РИАМО - 1 мар. Глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому в России вводится звание «Город трудовой доблести», сообщает Газета.ru.

«Согласно документу, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу уточняется, что данное звание будут присваивать российским городам, если предприятия, которые работали в годы Великой Отечественной войны на территории города, получали госнаграды и (или) им вручались переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны.

При присвоении звания будет учитываться факт вручения работникам предприятий наград. Звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться при условии документального подтверждения фактов трудового героизма горожан во время ВОВ.

В городах, удостоенных почетного звания, установят стелу, которую украсит герб населенного пункта и текст из указа президента.

В Московской области на звание «Города трудовой доблести» может претендовать Ногинск.