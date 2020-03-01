РИАМО - 1 мар. Прошедшая зима стала в Центральной России самой теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений, ее температура превысила средние показатели 59-летней давности, сообщается на сайте «Метеовести».

«Например, в столице превышение средней температуры сезона над нормой составляет 7,7 градуса. В Москве, которая, между прочим, является третьей столицей мира по холоду, средняя температура воздуха зимы – положительная и составила плюс 0,5 градуса», - говорится в сообщении.

Вышеуказанные показатели температуры больше характерны для юга страны.

Весна также будет очень теплой. К 5 марта воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, а это означает, что будет побит рекорд по теплу 1995 года, который составляет плюс 8,9 градуса. Но к праздничным выходным немного похолодает, до плюс 3-8 градусов, а ночью будет около нуля, что все равно выше климатической нормы.

В среднем в первый весенний месяц температура бутет превышать норму на 5 градусов, также сохраняться ночные заморозки.

Кроме того, синоптики прогнозируют полное исчезновение снежного покрова к 5 марта.

Климатическую весну можно ожидать ко дню весеннего равноденствия, который в этом году будет 20 марта.