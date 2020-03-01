РИАМО - 1 мар. В воскресенье на Краснопресненской набережной напротив дома 2/1 загорелся автомобиль, водитель самостоятельно покинул горящую машину, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Двигался автомобиль по крайней правой полосе. У него самопроизвольно произошло возгорание», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водитель сам вышел из машины. В настоящее время движение транспорта на данному участке дороги не затруднено, автомобиль занял одну из трех полос на проезжей части.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы МЧС по Москве, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 18:37.

«В 18:43 загорание уже было локализовано оперативно прибывшими подразделениями и в 18:45 полностью ликвидировано. Площадь загорания составила 3 квадратных метра. Информация о пострадавших с места не поступала», - добавил он.

Он отметил, что в тушении огня было задействовано две пожарные машины. Была перекрыта одна из трех полос на дороге.