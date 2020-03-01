РИАМО - 1 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому младшеклассникам в российских школах будут предоставлять бесплатное горячее питание, сообщает Газета.ru.

«Документ опубликован на портале правовой информации. Это решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ в стране бесплатным горячим здоровым питанием.

В Подмосковье на данные цели понадобится порядка 4 миллиардов рублей бюджетных средств.