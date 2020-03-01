РИАМО - 1 мар. Такси столкнулось с легковым автомобилем на Ореховом бульваре в столице, в результате ДТП пострадали три человека, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 19:00 на Ореховом бульваре в районе дома 11 произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем такси, не предоставил преимущество транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении», - говорится в сообщении.

А результате произошедшей дорожной аварии пострадали три человека. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, они устанавливают все причины случившегося.