РИАМО - 1 мар. В инфекционной больнице №1 столицы лежит пациент, у которого подозревают коронавирусную инфекцию, сейчас у него берут все необходимые анализы, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий», - говорится в сообщении.

До того, как будут получены результаты исследований, окончательный диагноз медики ставить не будут.

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве. Ранее ни у кого из госпитализированных с подозрением на Covid-2019 диагноз не подтвердился.

Новый вид коронавируса, который получил название Covid-2019, начал распространяться из китайского Уханя. Там вспышка заболевания была зарегистрирована в декабре 2019 года. По последним данным, коронавирусом инфицировано около 87 тысяч человек во всем мире. От заболевания погибли порядка 3 тысяч человек, а свыше 42 тысяч пациентов вылечили.