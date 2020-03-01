РИАМО - 1 мар. Президент РФ Владимир Путин писал закон, по которому предусмотрено расширение программы материнского капитала в стране, сообщает Газета.ru.

Данный закон Госдума приняла 20 февраля, а Совет Федерации страны одобрил 26 февраля.

«Расширенная программа материнского капитала предусматривает продление ее действия до конца 2026 года и ежегодную индексацию», — говорится в сообщении.

Теперь российские семьи, в которых с 1 января этого года родился первенец, получат по 466 617 рублей. А при рождении второго и последующих детей, семьям выплатят по 616 617 рублей.

Кроме того, будут изменены и сроки оформления материнского капитала. Теперь процедура будет занимать до пяти дней.