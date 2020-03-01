РИАМО - 1 мар. Instagram-блогер Екатерина Диденко, на чьей вечеринке в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, рассказала о последней воле погибшего мужа Валентина, сообщает Газета.ru.

ЧП произошло вечером 28 февраля, когда популярный «аптечный» блогер отмечала 29-летие в одном из банных комплексов столицы. Гости высыпали контейнер с сухим льдом в бассейн для создания спецэффектов, после чего некоторые из них прыгнули в воду. Из-за возникшей химической реакции три человека погибли, остальные попали в больницу.

«Похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали и его прах я развеяла над полем. Несколько лет он об этом говорил», — рассказала Диденко в сторис в Instagram.

По ее словам, она всегда удивлялась, почему муж думал о смерти. Супруг твердо убеждал ее в том, что не хочет, чтобы его отпевали в церкви и хоронили в гробу.

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