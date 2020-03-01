РИАМО - 1 мар. Сотрудники Госавтоинспекции Московской области 28 и 29 февраля задержали 86 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них 36 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

«В отношении всех нетрезвых водителей составлены протоколы, которые будут направлены в суд для принятия соответствующих решений», — говорится в сообщении.

На территории Подмосковья 28 и 29 февраля сотрудники ГИБДД усилили контроль за нарушениями ПДД. Экипажи ДПС проводили сплошную проверку на въездах в городах региона в рамках рейдов.

Также в ходе проверок задержаны 37 водителей, которые управляли машиной без водительских прав. Еще выявили семь автомобилей, которые находились в федеральном розыске.

За вождение в нетрезвом виде водителям выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А за повторное нарушение автолюбителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, лишение прав до 3 лет или лишение свободы до 2 лет.

«Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напоминают о сохранении аварийности на дорогах региона. С начала года более чем в два раза увеличилось число нарушений ПДД водителями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материале.