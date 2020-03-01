РИАМО - 1 мар. Сотрудники полиции проверили деятельность кальян-бара на западе Москвы, в результате рейда задержано 70 несовершеннолетних подростков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники выяснили, что в баре продавали контрафактный алкоголь и табак для кальянов без соответствующей маркировки. Также посетители могли купить шарики с закисью азота. Все расчеты проводились через онлайн-переводы.

«В помещении находилось 70 несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены <…> в территориальные отделы УВД по ЗАО для освидетельствования, после чего их передали родителям», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили пять административных протоколов. Изъятая продукция будет направлена на исследование.