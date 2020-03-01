РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Команда «Пахра» из городского округа Подольск победила в волейбольном матче чемпионата Московской области среди мужских команд «Шатуру» со счетом 3:2, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«1 марта в спортивном зале «Бодрость» спортшколы олимпийского резерва «Пахра» Подольска завершился матч чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд. Встречались команды «Шатура» из Шатуры и «Пахра» Подольска», - говорится в сообщении.

В результате игры команда из Подольска одержала победу, взяв реванш за поражение в первом туре, со счетом 3:2.

Руководство спортшколы «Пахра» поздравило подольских спортсменов с победой.