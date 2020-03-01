РИАМО - 1 мар. Биатлонистка Кристина Резцова выиграла серебро в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии, сообщает Газета.ru.

«Спортсменка (Резцова – ред.) допустила два промаха и отстала от победившей белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной (29:21,1; 0) на 17,6 секунды. Бронзу взяла представительница Швеции Элизабет Хегберг (+35,1; 3)», – говорится в сообщении.

В топ-15 пришедших к финишу спортсменок попали еще две россиянки. Ульяна Кайшева пришла седьмой, а Екатерина Глазырина стала 14-й.