РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольские спортсмены спортклуба «Скорпион» секции хапкидо вошли в состав сборной Московской области для участия в первенстве России, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«29 февраля и 1 марта секция хапкидо военно-спортивного клуба «Скорпион» горокруга приняла участие в I открытом первенстве Московской областной федерации таэквон-до ИТФ. Результат группы: золото - Анастасия Ефимова; cеребро - Данила Горев, Алексей Ермаков, Анастасия Ягодкина, Артем Хузиахметов; бронза - Яна Анохина, Санек Ефимов, Дима Шимбарев, Дима Петраков, Илья Некрылов, Влад Греков, Илья Давиденко и Тимофей Уваров», - говорится в сообщении.

По итогам первенства в состав сборной региона на первенство России были включены подольские спортсмены, среди которых Ефимова, Ягодкина, Ермаков и Горев.

Хапкидо - корейское боевое искусство.