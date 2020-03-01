РИАМО - 1 мар. В московских поликлиниках со 2 по 6 марта пройдут лекции и занятия, которые будут посвящены здоровому образу жизни и профилактике различных заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожанам расскажут о рисках развития онкозаболеваний и инфаркта, а кроме того объяснят, почему важно вести здоровый образ жизни», — говорится в сообщении.

Второго марта в филиале №1 детской городской поликлиники №48 состоится занятие в школе молодых родителей, где расскажут об особенностях смешанного и грудного вскармливания. В городской поликлинике №8 можно будет узнать о том, как отказаться от курения.

Врачи городской поликлиники №6 на лекции 3 марта расскажут посетителям о факторах риска наиболее распространенных онкологических заболеваний, а также о мерах профилактики. В филиале №1 консультативно-диагностического центра №2 специалисты проведут лекцию о сохранении здоровья опорно-двигательного аппарата.

О лечении и профилактике бронхиальной астмы 4 марта расскажут в детской городской поликлинике №58. Узнать о принципах здорового образа жизни и о том, как защитить себя от различных заболеваний, можно будет 4 марта в поликлинике №3.

Пятого марта в городской поликлинике №134 расскажут о симптомах и профилактике инфаркта. В филиале №1 городской поликлиники №62 пройдет лекция в школе профилактики инфаркта миокарда.

День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с глаукомой, пройдет 6 марта в поликлиническом отделении №2 городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде. Посетители смогут проверить свое зрение и получить рекомендации специалистов.

Шестого марта в диагностическом центре №5 пройдет лекция «Здоровое ухо — здоровый слух», на которой посетители узнают о возможностях лечения нарушений слуха.