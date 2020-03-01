РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Отремонтированное поликлиническое отделение «Кутузово» больницы №3 Подольска украсили картинами юных художников изостудии «Колорит», сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Работы воспитанников образцового коллектива «Изостудия «Колорит» и акварели Юлии Архиповой (руководитель младших групп изостудии и ДПИ «Пчелка») Дворца культуры «Октябрь» были подарены Подольской городской клинической больнице №3 для оформления отремонтированного поликлинического отделения «Кутузово», - говорится в сообщении.

Картины разместили в коридоре медучреждения.

В Подольскую городскую клиническую больницу №3 входят ревматологическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое отделение, гастроэнтерологическое отделение, отделения «Шепчинки» и «Кутузово» и другие.