РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Масленичные гуляния прошли в поселке Дубровицы Подольска, гости праздника покружились в хороводах и посмотрели праздничный концерт, сообщил глава территориального отдела администрации городского округа Валерий Боярко.

«Традиционно весело прошло празднование Масленицы в поселке Дубровицы. Пляски, хороводы, веселые конкурсы создали праздничное настроение. Я поздравил всех участников масленичных гуляний с праздником, а развлекательную программу провели творческие коллективы КПЦ «Дубровицы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что 29 февраля праздник проходил в поселке Кузнечики. Его проводили сотрудники молодежного центра «Максимум».