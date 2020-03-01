РИАМО - 1 мар. Российская сборная пришла к финишу третьей в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования прошли в финском Лахти, сообщает Газета.ru.

«Команда, в составе которой выступили Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко, прошла дистанцию за 1 час 9 минут 54,7 секунды», — говорится в сообщении.

Первой финишировала команда Норвегии (1:09.53,0), на втором месте представители Швейцарии (+1,2).