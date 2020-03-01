РИАМО - 1 мар. В усадьбе «Архангельское» городского округа Красногорск в воскресенье прошла главная масленица Подмосковья, гости мероприятия принимали участие в мастер-классах, пробовали блины с разнообразными начинками и посмотрели интерактивный спектакль, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Двухдневный фестиваль «Солнечная масленица» стал одним из крупнейших праздников губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«У нас прекрасные масленицы во всех подмосковных городах, но особо хочется отметить эту — в Архангельском. Здесь можно почувствовать прекрасную атмосферу русской красоты, души, гостеприимства», — сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Посетители усадьбы смогли покататься на упряжке лошадей, принять участие в мастер-классах по изготовлению небольших чучел маслениц, росписи фигурных пряников и деревянных игрушек, декорированию сувенирных валенок, кузнечному делу и чеканке монет.

Для детей провели эстафеты и организовали различные забавы. Юные зрители смогли посмотреть музыкально-интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов». Также детей научили вместе отбивать ритмы. Для маленьких гостей праздника провели увлекательные и смешные игры, а также их покатали на аттракционе «Самовар-качели».

В зоне фудкорта можно было найти блины на любой вкус. Предлагались начинки из семги и сыра, икры, сметаны и варенья, меда, шоколада и карамели.

«Тут было множество мероприятий на разных площадках: можно есть блины и водить хороводы. Это общеобластной праздник в Архангельском, где много семей с детьми, этот фестиваль для них!» — сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.