РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали медали на турнире по карате в столице, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

В физкультурно-оздоровительном комплексе спортшколы №46 в Москве прошел турнир по каратэ WKF на призы спортивного клуба «Фаворит». В нем приняли участие 15 воспитанников спортклуба «БУДО-Искра» Люберец.

«Спортсмены из Люберец завоевали семь призовых мест в различных возрастных и весовых категориях. РОО «РосМолСпорт Московской области» и СК «БУДО-Искра» поздравляет ребят с хорошими результатами», - говорится в сообщении.

Так, первые места заняли Егор Данилов и Платон Гусев. Серебро у Артема Ломылкина, Евгения Мальчикова и Владимира Карнухова. Бронзу завоевали Михаил Антропов и Андрей Папинян.

Всего в соревнованиях участвовало около 300 спортсменов из Москвы, Твери и Московской области.