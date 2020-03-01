РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольские волонтеры угостили блинами и сладостями постояльцев Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» 29 февраля навестили друзей из четвертого корпуса Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Давно не виделись из-за долгого карантина в корпусе, поэтому встреча была приятной и для волонтеров, и для проживающих корпуса. Да и повод был радостный – Масленица. Как полагается, волонтеры принесли блины, сладости, улыбки», - говорится в сообщении.

В ходе посещения волонтеры поговорили также о празднике Прощенное воскресенье и о предстоящем Великом посте.

Также в парке Талалихина Подольска в воскресенье прошли масленичные гуляния. В рамках мероприятия показали концертно-театрализованное представление, провели различные конкурсы, соревнования и многое другое. Традиционно все желающие могли попробовать залезть на шестиметровый столб. Самым быстрым дарили ценные призы и подарки.