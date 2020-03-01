РИАМО - 1 мар. Лучший результат среди российских биатлонистов в гонке преследования на чемпионате Европы в Беларуси показал Саид Каримулла Халили, он пришел к финишу шестым, сообщает Газета.ru.

«Белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Спортсмен прошел дистанцию за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2)», — говорится в сообщении.

Бронзу выиграл также представитель Норвегии Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2).

Еще один россиянин Матвей Елисеев пришел к финишу седьмым, за ним финишировал еще один спортсмен сборной РФ Никита Поршнев.